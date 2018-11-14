14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1941 году воинская часть, в которой Евгений Филипских служил инструктором пропаганды, попала в окружение. Из немногочисленной группы красноармейцев, безуспешно пытавшихся пробиться через линию фронта, он организовал отряд. Тогда никто не мог представить, что пять бесстрашных большевиков, пять преданных воинов Советской Родины станут ядром будущей партизанской бригады, которая превратится в мощное боевое соединение…

Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: легендарный командир Филипских и его бойцы" - посвящена бригаде "Пламя", которая сражалась с врагом в Пуховичском районе Минской области.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-