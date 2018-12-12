12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны против немецких войск вместе с белорусским народом в едином строю сражались более четырех тысяч иностранцев. В большинстве случаев они попали на территорию Беларуси в составе отдельных частей вермахта. Оказавшись на белорусской земле, солдаты нередко поворачивали свое оружие против оккупантов и уходили к партизанам...
Интернациональное присутствие в партизанских формированиях особенно усилилось после побед Красной Армии под Москвой, Сталинградом и Курском. Из зарубежных антифашистов создавались отдельные подразделения: взводы, роты и целые отряды.
Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: отряд имени Юрченко" - посвящена бойцам подразделения 1-й Минской бригады, в числе которых были и антифашисты-иностранцы.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4175 BYN
|2.406 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1254 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.193 BYN
|3.207 BYN