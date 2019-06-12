Партизанская летопись: отряд имени Калинина

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1942-1943 годах на оккупированных врагом территориях развернулось масштабное движение народных мстителей. Из разрозненных групп формировались целые бригады. И если поначалу немецкие захватчики не придавали особого значения вылазкам партизан, то уже спустя некоторое время окрестили их "лесным фронтом".

Яркий пример такой группы - отряд имени М.И.Калинина, который действовал в Минской области. Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись" посвящена этапам боевой деятельности, а также творчеству народных мстителей этого формирования.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-