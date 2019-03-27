27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 8 апреля 1944 года штурмовая группа из 28 человек отряда "Комсомол" 1-й Минской бригады готовилась занять исходные рубежи. Разведка доложила: немцы на протяжении двух недель приезжают в деревню Пудецкая Слобода (Минская область), где грабят и убивают мирных жителей. В арсенале солдат вермахта две автоматические пушки, большое количество пулеметов, другого оружия и до 70 бойцов...

Позже командование 1-й Минской бригады отметит в приказе героизм партизан, проявленный в тяжелом бою в деревне Пудецкая Слобода. Тогда бойцы отряда "Комсомол" разгромили вражеский гарнизон и добыли богатые трофеи - легендарные пушки "Эрликон".

"Партизанская летопись: отряд "Комсомол" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-