Партизанская летопись: Первомай в тылу врага

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомай шагал по стране и в военные сороковые. Праздник широко отмечали партизаны и мирное население. В селах и лесных лагерях проходили собрания и митинги, объявлялись соцсоревнования. Крестьяне обязались помогать партизанам в борьбе против оккупантов.

В 1944-м все партизанские издания отметили эту дату. Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись" посвящена теме празднования 1 Мая в тылу врага.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-