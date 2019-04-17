Партизанская летопись: профессор Гуторов о "Борьбе и творчестве народных мстителей"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанский фольклор играл исключительную роль в годы Великой Отечественной войны. Народное творчество поднимало боевой дух солдат в глухих лесах и на полях сражений, вдохновляло население на трудовые подвиги.

Неизменным другом партизан была гармонь, под которую исполняли частушки и песни, придуманные порой во время боевых операций.

"Профессор Гуторов о "Борьбе и творчестве народных мстителей" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Она рассказывает об участнике Великой Отечественной войны Иване Гуторове, который посвятил партизанскому фольклору свою книгу. В ней фрагменты рукописных журналов партизанских формирований Минской области. Автору их предоставили сами бойцы, а в 2011 году они пополнили коллекцию фондов музея истории Великой Отечественной войны.

Основой проекта "Партизанская летопись" стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага. До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-