10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне 1941 года армия вермахта стремительно наступала на Советский Союз. Буквально за несколько дней после начала войны бомбардировщики люфтваффе превратили Минск в руины. Город, захваченный немцами, пожирало пламя…

Бродя по пепелищам, Николай Гурло поклялся никогда не прощать и мстить фашистам. Он вел активную антифашистскую деятельность в составе минской подпольной группы, а затем - в рядах партизан, где как боец и художник продолжил борьбу против немецких оккупантов. Николай Гурло проявил себя мастером политической и бытовой сатиры на страницах партизанских рукописных журналов, а после войны самобытный художник продолжил рисовать.

"Партизанская летопись: сатира и юмор Николая Гурло" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-