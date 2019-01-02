2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны священники на оккупированных территориях, оставаясь верными христианской морали, помогали партизанам, укрывали мирных жителей и красноармейцев, в проповедях выражали уверенность в победе Красной Армии.
Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: связной отряда - священник Николай Хильтов" - посвящается настоятелю церкви Иоанна Предтечи в Клецком районе, который был активным участником сопротивления и принял мученическую смерть от немецких захватчиков.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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