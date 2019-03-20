20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле 1941 года сотни трудящихся Советского Союза выступили с инициативой создания специального Фонда обороны для сбора денег и ценностей в поддержку Красной армии. Уже через несколько дней в отделения Госбанка СССР люди массово несли личные денежные накопления, золото, серебро, облигации…

Живя впроголодь, на строительство танков, самолетов и других боевых машин труженики тыла отдавали все, что могли. Рискуя жизнью, свою лепту в укрепление армии вносило население оккупированной Беларуси и партизаны. Зародившись стихийно, Фонд обороны вошел в историю как одно из самых массовых патриотических движений в помощь фронту в годы Великой Отечественной войны.

"Партизанская летопись: Тыл - фронту. Фонд обороны" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-