Партизанский отряд Бельских стал ярким примером борьбы евреев с оккупантами - Макей

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 июля принял участие в открытии показа художественного фильма "Вызов", рассказывающего о партизанском отряде братьев Бельских, который действовал на территории Новогрудского района в годы Великой Отечественной войны. Показ фильма был организован при поддержке посольства США в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В своем выступлении Владимир Макей отметил, что в годы Второй мировой войны евреи были не только жертвами, но и воинами, партизанами и подпольщиками, героями, которые с оружием в руках боролись против уничтожения своего и других народов. Партизанский отряд под руководством братьев Бельских стал одним из наиболее ярких и известных примеров борьбы евреев с оккупантами на территории Беларуси.

Почетным гостем мероприятия стал младший из братьев - Арон Бельский.-0-