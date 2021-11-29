Партнерская проверка ВАО АЭС началась на Белорусской АЭС

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ), начали работу на Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей станции.

"В ходе миссии, которая продлится с 29 ноября по 10 декабря, эксперты проведут предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока БелАЭС. Проверка будет проведена по 14 областям. В том числе по эксплуатации, инженерно-техническому обеспечению, радиационной защите, опыту эксплуатации, подготовке персонала, противопожарной защите и другим", - рассказали на БелАЭС.

В течение второй недели предпусковой партнерской проверки к команде экспертов присоединится директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксенов.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-