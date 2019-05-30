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"Пасха в Minsk World": в каком городе хотят жить наши дети?

Общество 30.05.2019 | 08:48
Вот уже четвертый год конкурс "Пасха в Minsk World", который проводит в Беларуси компания "Дана Холдингс", помогает юным художникам раскрыть свои таланты и исполнить мечты!
Вот уже четвертый год конкурс "Пасха в Minsk World", который проводит в Беларуси компания "Дана Холдингс", помогает юным художникам раскрыть свои таланты и исполнить мечты!

Не секрет, что дети смотрят на окружающий их мир совершенно по-иному: для них каждый день полон ярких красок, увлекательных открытий и добрых чудес. Наверное, поэтому детское творчество такое светлое, искреннее и чуточку волшебное. В этом вот уже четвертый год подряд помогает убедиться конкурс "Пасха в Minsk World", который проводит в Беларуси компания "Дана Холдингс".

Победителей IV ежегодного конкурса детского творчества "Пасха в Minsk World" наградили в бизнес-центре Dana Center, расположенном рядом с Национальной библиотекой. В день награждения здесь было очень многолюдно и весело. По доброй традиции юных гостей бизнес-центра ждал настоящий праздник: песни и танцы, сладкие угощения и, конечно же, ценные призы для победителей!

По доброй традиции участников награждения ждал настоящий праздник: песни и танцы, сладкие угощения и, конечно же, ценные призы для победителей!
По доброй традиции участников награждения ждал настоящий праздник: песни и танцы, сладкие угощения и, конечно же, ценные призы для победителей!

- Участники этого конкурса еще не родились, когда мы начинали свою деятельность в белорусской столице, но возможно, когда-то они станут жителями домов, которые мы сейчас возводим. Поэтому мы хотели узнать, каким видят юные белорусы наш проект, будущее Минска и его жителей. И нам очень понравилось то, что мы увидели. У комиссии была большая проблема решить, кого именно наградить, так много поступило хороших идей и работ. Мы хотим сделать специальный музей, куда поместим работы победителей. Более того, какие-то из идей участников конкурса могут быть воплощены в наших архитектурных проектах, - отметил вице-президент "Дана Холдингс" Вибор Мулич.

Вице-президент "Дана Холдингс" Вибор Мулич
Вице-президент "Дана Холдингс" Вибор Мулич

Директор отдела маркетинга компании "Дана Холдингс" Мария Карич поблагодарила всех участников конкурса за проявленные талант и креативность, подчеркнув, что с каждым годом число работ растет.

Директор отдела маркетинга компании "Дана Холдингс" Мария Карич
Директор отдела маркетинга компании "Дана Холдингс" Мария Карич

- Мы получили огромное количество картин, поделок, инсталляций, сделанных руками детей из разных уголков Беларуси. С каждым годом работы все более масштабные, оригинальные, интересные, и это не может не радовать. Конкурс "Пасха в Minsk World" проводится в 17 странах, где ведет деятельность наша компания, и вот уже четвертый год самые интересные, яркие, необычные работы представлены в Беларуси, - обратила внимание Мария Карич.

В названии конкурса не случайно используется наименование Minsk World. "Минск-Мир" - так компания назвала многофункциональный комплекс, который сегодня возводится на месте бывшего аэропорта Минск-1, практически в центре белорусской столицы. По сути, это город в городе, в котором комфортные жилые дома получают развитую социальную инфраструктуру: транспорт, торговые и сервисные объекты, заведения общественного питания и, конечно же, школы, детские сады, спортивные площадки и залы.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Участники конкурса "Пасха в Minsk World" смогли очень тонко передать атмосферу современного Минска. Города, в котором приятно жить, учиться и мечтать о будущем. В котором растут новые кварталы, широкие улицы, красивые дома. Города, воплощение которого создается в проектах, реализуемых в столице компанией "Дана Холдингс".

Работы участников конкурса "Пасха в Minsk World". Детское творчество всегда особенное – яркое, искреннее, волшебное!
Работы участников конкурса "Пасха в Minsk World". Детское творчество всегда особенное – яркое, искреннее, волшебное!

Комиссии стоило больших усилий выбрать победителей среди огромного числа конкурсных работ. В связи с этим было решено значительно увеличить призовой фонд. Ценные призы - денежные сертификаты на сумму от 100 до 1000 рублей - вручили 21 участнику конкурса. Кстати, самому маленькому из победителей всего 3 года!

Более того, автор каждой работы, вышедшей в финал, получил от организаторов подарочный сертификат на 50 рублей в магазин детских поделок "Пальчики", расположенный на третьем этаже крупнейшего в Беларуси торгового центра "Дана Молл".

Давайте познакомимся с победителями! Специальный приз за старание в размере 200 рублей получил трехлетний Максим Разанков – за аппликацию "Пасха – окна в мир: Христос Воскрес!".

Максим Разанков и его мама
Максим Разанков и его мама

Аппликация "Пасха – окна в мир: Христос Воскрес!"
Аппликация "Пасха – окна в мир: Христос Воскрес!"

Мама самого юного участника конкурса Екатерина с удовольствием рассказала о том, как создавалась эта работа:

- Максим не дал мне ни капельки помочь, все, что я приклеивала, он переделывал со словами: мама, это надо делать так. Наклеил траву, пасхальные яйца... И тут говорит: мама, мы делаем разноцветные окошки в мир. Так и назвали аппликацию. Деньги потратим на море. И будем обязательно участвовать в конкурсе в следующем году!

Приз за лучшую коллективную работу - 300 рублей - вручен авторам поделки "Пасха в городе мечты": Марии и Анне Кирвиль, Дмитрию Дашкевичу, Матвею Чупрису, Ярославу Перепелкину и Яне Терене.

И это только двое из шести авторов работы!
И это только двое из шести авторов работы!

Коллективная работа "Пасха в городе мечты". Авторы: Мария и Анна Кирвиль, Дмитрий Дашкевич, Матвей Чуприс, Ярослав Перепелкин, Яна Тереня
Коллективная работа "Пасха в городе мечты". Авторы: Мария и Анна Кирвиль, Дмитрий Дашкевич, Матвей Чуприс, Ярослав Перепелкин, Яна Тереня

- Это город, который строит компания "Дана Холдингс". Мы все делали вместе: кто-то клеил, кто-то раскрашивал, работа шла дружно, а наш классный руководитель очень сильно помогала советами. Когда выиграли, так радовались! – поделились эмоциями ребята.

Сразу две работы были выдвинуты на третье место, а их авторам вручили денежные сертификаты на 500 рублей. Призерами стали ученица 8-го класса Марина Волкова, автор картины "Христос Воскрес", а также Дмитрий и Анна Киреевы, ученики 7-го и 4-го класса, создавшие работу "Храм Архангела Михаила".

Марина Волкова
Марина Волкова

Картина "Христос Воскрес"
Картина "Христос Воскрес"

Дмитрий и Анна Киреевы
Дмитрий и Анна Киреевы

Работа "Храм Архангела Михаила"
Работа "Храм Архангела Михаила"

Как рассказала мама Димы и Ани – Юлия, на возведение деревянной миниатюры храма ребята потратили месяц:

- Дима сам все выпиливал электролобзиком, Аня помогала рисовать, держала детали. По светодиодам консультировал папа, но Дима сам все распаивал, все цвета, ведь по задумке на разных этажах церкви должна была получиться разная цветовая гамма.

Победа поможет Диме исполнить давнюю мечту – у парня золотые руки, и он планирует приобрести специальный инструмент.

- Куплю бормашинку, - чуть смущаясь, признался победитель.

Второе место и приз в размере 700 рублей получили Роман, Мирон и Александр Шидловские, 6-й и 3-й классы, а также старшая группа детского сада. Победу принесла картина "Пасхальная карта города Минска".

Роман, Мирон и Александр Шидловские
Роман, Мирон и Александр Шидловские

Картина "Пасхальная карта города Минска"
Картина "Пасхальная карта города Минска"

- Мы решили смастерить карту, на которой расположены жилые комплексы "Дана Холдингс" в виде пасхальных яиц, сделанных из перепелиных, на веточках дерева из медной проволоки с бусинками на конце. А в центре - мы и мама с папой, потому что главное в Пасху - это семья. Фон сделали из фасоли, маша, чечевицы – всего, что было под рукой. На работу ушло примерно два месяца. Как потратим деньги, уже решили – купим компьютер, - дружно рассказали ребята.

И, наконец, первое место завоевала работа Андрея Билыка - "Пасхальное солнце над "Minsk World". Ученику 6-го класса вручили денежный сертификат на 1000 рублей.

Андрей Билык
Андрей Билык

Работа "Пасхальное солнце над "Minsk World"
Работа "Пасхальное солнце над "Minsk World"

- Меня вдохновила сама идея Пасхи – для нашей семьи это светлый и чудесный праздник. Специально выбрал форму для картин в виде пасхальных яиц. Поместил туда все здания комплекса "Минск-Мир" и творчески обыграл их, нарисовав везде солнышко и весну, - раскрыл идею своей работы победитель.

Кстати, как потратить заслуженную награду, Андрей уже решил.

- Хочу побывать на море, а еще купить все нужное, чтобы дальше заниматься творчеством, - рассказал талантливый парень.

Итак, все награды IV ежегодного конкурса детского творчества "Пасха в Minsk World" нашли своих обладателей. А совсем скоро всех мальчишек и девчонок без исключения ждет еще один прекрасный сюрприз от "Дана Холдингс". Прямо к 1 июня – Международному дню защиты детей – около мультимедийного фонтана жилого комплекса "Маяк Минска", напротив Национальной библиотеки, появится огромная фигура из воздушных шаров. Представляете, сколько радости и восторга будет у ребят от такой огромной игрушки! Так что приглашаем детей и их родителей, а также всех желающих обязательно посетить улицу Жасминовую, где расположен фонтан. Инсталляция останется там так долго, как это позволят погодные условия, но лучше поторопиться, чтобы успеть сделать ваши лучшие селфи!

Вот так город мечты, который строит в Минске компания "Дана Холдингс", помогает сбываться мечтам юных жителей нашей страны. Согласитесь, очень символично. А впереди еще много приятных сюрпризов!

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Теги
дети, жилье, конкурс
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