Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! С 23 апреля по 7 мая купить квартиру можно с беспрецедентной скидкой!

Любите сюрпризы? А если неожиданный подарок будет гарантированно приятным? Именно такой подготовил застройщик многофункционального комплекса Minsk World!

С 23 апреля по 7 мая действует пасхальная АКЦИЯ! Купить квартиру в Minsk World можно со скидкой до 120 евро за квадратный метр! Акция действует как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки. Количество квартир ограничено!

Чтобы совершить выгодную покупку, достаточно позвонить по телефону 7675. Наши менеджеры расскажут обо всех подробностях акции и по городским телефонам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Многофункциональный комплекс Minsk World – самый масштабный строительный проект Европы, в рамках которого планируется возведение более 3 млн квадратных метров. Комплекс возводится по принципу "город в городе", поэтому здесь будет все необходимое для комфорта жителей любого возраста и образа жизни.

Благодаря Minsk World многие семьи уже исполнили мечту о собственном жилье! Среди них можете оказаться и вы!

Клиентка Марина Цалко уверена, что за акциями в Minsk World должен следить каждый, кто хочет купить квартиру в Минске.

Клиентка Марина Цалко

"Здесь всегда можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек", - уверена она.

Женщина искала жилье для дочери и обратилась за советом к подруге, которая недавно купила сразу две квартиры. Оказалось, находятся они в доме "Ванкувер" квартала "Северная Америка" и "Касабланка" квартала "Африка".

"Оба варианта мне понравились. Шикарный вид из окна, панорамный лифт. Пока доезжаешь до нужного этажа, получаешь массу приятных впечатлений", - поделилась эмоциями Марина.

После серьезного изучения комплекса, она купила дочери квартиру в доме "Вена" квартала "Центральная Европа". Понравилось то, что буквально через дорогу скоро появится новая станция метро "Аэродромная".

Таким запроектирован дом "Вена" в квартале "Центральная Европа"

"Транспортное сообщение в комплексе замечательное. Куда ни выйди, отовсюду можно уехать. Второй фактор – это шикарная планировка. Не придется ломать стены, а сразу можно сделать все, что захочется. А третье – это, конечно, цена", - рассказала Марина.

Еще один плюс – коммерческие помещения на первом этаже. Это современное и удобное решение, которое добавляет комфорта жителям.

На первых этажах в некоторых домах Minsk World есть коммерческие помещения. Это очень удобно!

Марина уверена, что такие цены и условия сложно найти у других застройщиков. Благодаря Minsk World купить квартиру можно даже не имея нужной суммы денег: в кредит или в рассрочку на 100 месяцев.

Из любой точки комплекса можно будет быстро попасть в шикарный парк

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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