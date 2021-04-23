ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:00 Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр! Общество
08:57 Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в макроэкономическом прогнозировании Экономика
08:54 Пасхальные традиции представят на ремесленной ярмарке в Гродно Регионы
08:42 Актуализированы адреса подвоза воды пострадавшим от аварии районам Минска Регионы
08:40 Автопробег и благоустройство мемориалов - БРСМ инициирует акции к годовщине аварии на ЧАЭС Регионы
08:33 В Минске открывается международная выставка-ярмарка "Отдых-2021" Регионы
08:26 В Витебске пройдет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике Технологии
08:17 Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов трех сахарных заводов Экономика
08:00 БЕЛАЗ открыл учебные аудитории в российском техническом университете "МИСиС" Экономика
07:41 Строительство юго-западного обхода Могилева завершится в 2023 году Экономика
07:37 В Индии произошел пожар в больнице В мире
07:34 Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на пяти участках Регионы
07:30 Акция по восстановлению святынь пройдет сегодня в Горках Регионы
07:18 В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах Регионы
07:15 Фестиваль хореографического искусства Dance Evolution пройдет 23 мая в Минске Афиша
07:06 Историки из пяти стран обсудят проблемы источниковедения на конференции в ВГУ Общество
07:00 ДОСЬЕ: К 135-летию со дня рождения Змитрока Бядули Культура
07:00 Лукашенко: радиоконкурс "Молодые таланты Беларуси" - яркое и уникальное событие в культурной жизни страны Президент
07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Россию, прототип вакцины от COVID-19 и тренды в белорусских семьях Общество
00:59 В Иерусалиме произошли беспорядки В мире
00:32 В России не выявили индийского штамма коронавируса В мире
22.04.21
22.04.21 23:59 Всемирный экономический форум в 2022 году планируют провести в Давосе В мире
22.04.21 23:33 Умер фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн В мире
22.04.21 22:57 В Берлине на акции противников коронавирусных ограничений пострадали 29 полицейских В мире
22.04.21 22:30 ФОТОФАКТ: Республиканская универсиада по хоккею с шайбой стартовала в Новополоцке Спорт
22.04.21 22:10 Хоккеисты ЦСКА повели в финальной серии Кубка Гагарина Спорт
22.04.21 22:10 ФОТОФАКТ: Премьера легендарной рок-оперы "Юнона и авось" в Минске Культура
22.04.21 22:01 Василиса Марзалюк заняла пятое место на ЧЕ по борьбе в Польше Спорт
22.04.21 21:48 Чемпионат Беларуси по танцевальному спорту пройдет в Минске Спорт
22.04.21 21:33 Переговоры Лукашенко и Путина в Кремле завершились Президент
Все новости
Все новости
Общество
23 апреля 2021, 09:00

Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! С 23 апреля по 7 мая купить квартиру можно с беспрецедентной скидкой!

Любите сюрпризы? А если неожиданный подарок будет гарантированно приятным? Именно такой подготовил застройщик многофункционального комплекса Minsk World!

С 23 апреля по 7 мая действует пасхальная АКЦИЯ! Купить квартиру в Minsk World можно со скидкой до 120 евро за квадратный метр! Акция действует как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки. Количество квартир ограничено!

Чтобы совершить выгодную покупку, достаточно позвонить по телефону 7675. Наши менеджеры расскажут обо всех подробностях акции и по городским телефонам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Многофункциональный комплекс Minsk World – самый масштабный строительный проект Европы, в рамках которого планируется возведение более 3 млн квадратных метров. Комплекс возводится по принципу "город в городе", поэтому здесь будет все необходимое для комфорта жителей любого возраста и образа жизни.

Благодаря Minsk World многие семьи уже исполнили мечту о собственном жилье! Среди них можете оказаться и вы!

Клиентка Марина Цалко уверена, что за акциями в Minsk World должен следить каждый, кто хочет купить квартиру в Минске.

Клиентка Марина Цалко
Клиентка Марина Цалко

"Здесь всегда можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек", - уверена она.

Женщина искала жилье для дочери и обратилась за советом к подруге, которая недавно купила сразу две квартиры. Оказалось, находятся они в доме "Ванкувер" квартала "Северная Америка" и "Касабланка" квартала "Африка".

"Оба варианта мне понравились. Шикарный вид из окна, панорамный лифт. Пока доезжаешь до нужного этажа, получаешь массу приятных впечатлений", - поделилась эмоциями Марина.

После серьезного изучения комплекса, она купила дочери квартиру в доме "Вена" квартала "Центральная Европа". Понравилось то, что буквально через дорогу скоро появится новая станция метро "Аэродромная".

Таким запроектирован дом "Вена" в квартале "Центральная Европа"
Таким запроектирован дом "Вена" в квартале "Центральная Европа"

"Транспортное сообщение в комплексе замечательное. Куда ни выйди, отовсюду можно уехать. Второй фактор – это шикарная планировка. Не придется ломать стены, а сразу можно сделать все, что захочется. А третье – это, конечно, цена", - рассказала Марина.

Еще один плюс – коммерческие помещения на первом этаже. Это современное и удобное решение, которое добавляет комфорта жителям.

На первых этажах в некоторых домах Minsk World есть коммерческие помещения. Это очень удобно!
На первых этажах в некоторых домах Minsk World есть коммерческие помещения. Это очень удобно!

Марина уверена, что такие цены и условия сложно найти у других застройщиков. Благодаря Minsk World купить квартиру можно даже не имея нужной суммы денег: в кредит или в рассрочку на 100 месяцев.

Из любой точки комплекса можно будет быстро попасть в шикарный парк
Из любой точки комплекса можно будет быстро попасть в шикарный парк

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Историки из пяти стран обсудят проблемы источниковедения на конференции в ВГУ
Картина дня: визит Лукашенко в Россию, прототип вакцины от COVID-19 и тренды в белорусских семьях
Фото из архива Мастер-класс по профессии гида-экскурсовода состоится 28 апреля в БГУ
Фото из архива Школьники 28 стран принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Фото из архива Глобальный форум ректоров объединил руководителей более 110 вузов мира
Наталья Филиппова Перечень административных процедур в электронном формате будет значительно расширен
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ
В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала
Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ
Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Россию, прототип вакцины от COVID-19 и тренды в белорусских семьях
"Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу
Актуализированы адреса подвоза воды пострадавшим от аварии районам Минска
Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр!
Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь
Стариков: Беларусь и Россию пытаются "раскатать" под американцев
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
БЕЛАЗ открыл учебные аудитории в российском техническом университете "МИСиС"
Студентка, комсомолка, спортсменка - Дворец Независимости посетили участницы конкурса красоты
Василиса Марзалюк заняла пятое место на ЧЕ по борьбе в Польше
Минлесхоз опроверг фейки о "беспощадной вырубке лесов"
Страны ОДКБ намерены провести международный форум обеспечения коллективной безопасности
Жилищные строительные сбережения: подробно и доступно
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.