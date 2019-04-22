Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланированы эксклюзивные прямые трансляции и тематические программы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Накануне Пасхи, 27 апреля, в 6.25 на телеканале "Беларусь 1" выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта "Існасць". В 23.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24" также увидят праздничное богослужение в прямом эфире. 28 апреля в 6.30 в эфире "Беларусь 1" выйдет "Слово митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение", - рассказали в пресс-службе.

Социокультурный телеканал "Беларусь 3" 28 апреля в 7.35 начнет праздничный пасхальный эфир тематическим выпуском проекта "Камертон". Программа на этот раз будет посвящена Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси. В 10.25 тему пасхальной трапезы раскроет "Белорусская кухня", которая предложит зрителям приготовить оригинальный "Рулет з вушэй". Проект "Архітэктура Беларусі" в 16.20 подготовил тематический выпуск о Церкви Рождества Богородицы в деревне Мурованка Гродненской области. Этот памятник готическо-ренессансной архитектуры в конце XVII - начале XVIII веков переходил униатам, в начале прошлого века был превращен в костел, но в 1993 году вернул свое предназначение, став центром православного прихода, объединяющего 8 деревень.

Телеканал "НТВ-Беларусь" 27 апреля в дневном эфире традиционно будет вести прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В Великую субботу, предшествующую празднику Пасхи, 10 тыс. паломников соберутся, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного огня и совершить Всеправославную молитву о мире на Святой Земле.

Храм Гроба Господня - священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV веке нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе - это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь. Начало трансляции - 13.15.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио 27 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта "Свет души", приуроченный к светлому празднику Пасхи. В воскресенье в это же время аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение митрополита в программе "Духовное слово". Далее в течение дня в новостных информационных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.-0-