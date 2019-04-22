Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 апреля 2019, Пн
+9°C
Ясно EUR 2.3497
USD 2.0891
RUB 3.2754
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трилогия "Малой родины" живет, и предстоит еще поработать ради прекрасной и красивой Беларуси
Президент
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $660 млн
Общество
Посевную кампанию в Беларуси планируют завершить до 15 мая
Экономика
Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ
Экономика
Самый долгожданный концерт года - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые на сцене Большого театра! Только 25 октября 2019 года
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек
22:28 В мире
ЦИК Украины обработал 99,8% бюллетеней
22:06 В мире
Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании
21:55 Общество
Мозырский НПЗ продолжает производство полного ассортимента товарной продукции
21:39 Экономика
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью
21:25 Экономика
В Стамбуле из-за оползня рухнул дом
21:15 В мире
Центр активного долголетия Минска планирует стартап по трудоустройству пенсионеров
20:34 Регионы
Беларусь ведет переговоры о поставке в Бангладеш техники на $100 млн
20:33 Экономика
Началась продажа билетов на матчи сборной Беларуси в квалификации Евро-2020
19:51 Спорт
Белорусская молодежь примет участие в лагере ШОС в Циндао
19:37 Общество
Белорусские хоккеисты отыгрались со счета 0:3 в матче со швейцарцами на ЮЧМ-2019, но все равно уступили в овертайме
19:16 Спорт
В Дятловском районе кошка спасла на пожаре человека
19:05 Происшествия
VIII Международная школа по подготовке к реагированию на ЧС откроется 23 апреля
19:02 Общество
Беларусь может рассчитывать на помощь ООН в здравоохранении и охране окружающей среды - Казана-Вишневецкий
18:52 Общество
Турнир по сеги, чайная церемония под открытым небом, лекция о кимоно - в Минске пройдет Неделя японской культуры
18:46 Культура
Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира
18:37 Президент
Белорусские бадминтонистки выиграли две бронзы на турнире в Хорватии
18:29 Спорт
Беларусь намерена усилить свою роль в развитии трансъевразийской экономической сопряженности - Дапкюнас
18:25 Политика
Умерла режиссер-аниматор "Беларусьфильма" Татьяна Житковская
18:15 Культура
"Белтелеком" с 3 мая повышает стоимость услуг
18:02 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Посевная кампания Посевная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

Общество 22.04.2019 | 21:55
Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланированы эксклюзивные прямые трансляции и тематические программы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Накануне Пасхи, 27 апреля, в 6.25 на телеканале "Беларусь 1" выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта "Існасць". В 23.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24" также увидят праздничное богослужение в прямом эфире. 28 апреля в 6.30 в эфире "Беларусь 1" выйдет "Слово митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение", - рассказали в пресс-службе.

Социокультурный телеканал "Беларусь 3" 28 апреля в 7.35 начнет праздничный пасхальный эфир тематическим выпуском проекта "Камертон". Программа на этот раз будет посвящена Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси. В 10.25 тему пасхальной трапезы раскроет "Белорусская кухня", которая предложит зрителям приготовить оригинальный "Рулет з вушэй". Проект "Архітэктура Беларусі" в 16.20 подготовил тематический выпуск о Церкви Рождества Богородицы в деревне Мурованка Гродненской области. Этот памятник готическо-ренессансной архитектуры в конце XVII - начале XVIII веков переходил униатам, в начале прошлого века был превращен в костел, но в 1993 году вернул свое предназначение, став центром православного прихода, объединяющего 8 деревень.

Телеканал "НТВ-Беларусь" 27 апреля в дневном эфире традиционно будет вести прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В Великую субботу, предшествующую празднику Пасхи, 10 тыс. паломников соберутся, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного огня и совершить Всеправославную молитву о мире на Святой Земле.

Храм Гроба Господня - священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV веке нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе - это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь. Начало трансляции - 13.15.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио 27 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта "Свет души", приуроченный к светлому празднику Пасхи. В воскресенье в это же время аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение митрополита в программе "Духовное слово". Далее в течение дня в новостных информационных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Пасха, религиозный праздник, телевидение
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3497 BYN 2.346 BYN 2.351 BYN
USD
2.0891 BYN 2.085 BYN 2.09 BYN
RUB
3.2754 BYN 3.272 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в посадке деревьев на "Линии Сталина"
Все видео

Фотоновости

Мясникович встретился с делегацией Бангладеш
Все фото

Инфографика

Рекомендации на случай ЧС Спасатели рекомендуют заранее выработать план реагирования на ЧС. Это помогает не растеряться и не запаниковать в экстренной ситуации.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О суверенитете, развитии страны и предстоящих выборах - Лукашенко обратился с ежегодным Посланием
Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира
Лукашенко и Путин обсудили текущие моменты двусторонних отношений
Политика
Андрей Дапкюнас. Фото из архива Беларусь намерена усилить свою роль в развитии трансъевразийской экономической сопряженности - Дапкюнас
Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и культуре
Семашко: в Послании Президента заявлена четкая позиция о независимости и суверенитете Беларуси
Экономика
Михаил Мясникович Беларусь ведет переговоры о поставке в Бангладеш техники на $100 млн
Мозырский НПЗ продолжает производство полного ассортимента товарной продукции
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью
Происшествия
Фото из архива Должностные лица Скидельского комбината за взрыв на предприятии приговорены к 4 и 5 годам колонии
В Дятловском районе кошка спасла на пожаре человека
Уголовное дело завели на двух могилевчан после случайно найденных на чердаке бухгалтерских документов
Регионы
Фото из архива Более 30 тыс. безвизовых туристов уже посетили Гродно в этом году
Центр активного долголетия Минска планирует стартап по трудоустройству пенсионеров
Предложения более 80 организаций ждут минчан на ярмарке вакансий 25 апреля
Спорт
Фото АБФФ Началась продажа билетов на матчи сборной Беларуси в квалификации Евро-2020
Белорусские хоккеисты отыгрались со счета 0:3 в матче со швейцарцами на ЮЧМ-2019, но все равно уступили в овертайме
Белорусские бадминтонистки выиграли две бронзы на турнире в Хорватии
Технологии
Фото НАСА Космический телескоп Hubble представил новое впечатляющее фото
Эксперты рассказали, какие пароли чаще всего взламывают
Ускорение цифровой трансформации Беларуси очевидно - Хоу Тао
Культура
Фото из архива Музей истории ВОВ с 9 мая будет проводить анимационную экскурсию "Самолеты летят к партизанам"
Турнир по сеги, чайная церемония под открытым небом, лекция о кимоно - в Минске пройдет Неделя японской культуры
Умерла режиссер-аниматор "Беларусьфильма" Татьяна Житковская
В мире
Владимир Зеленский (в центре). Фото УКРИНФОРМ ЦИК Украины обработал 99,8% бюллетеней
В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек
В Стамбуле из-за оползня рухнул дом
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля
Вера Брежнева удивила новой фотосессией
Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу навыком метания ножей
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Мир не без добрых идей
7 подсказок экспортеру
Вернуть имя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия