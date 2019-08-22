22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к новому учебному году получили 94% школ в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

На совещании в правительстве 12 августа по теме подготовки учреждений образования к началу нового учебного года отмечалось, что паспорта готовности учреждений образования и общежитий нужно подписать к 23 августа. В Минобразования выразили уверенность, что поручение будет выполнено.

Особое внимание в процессе подготовки к новому учебному году специалисты уделяют состоянию пищеблоков и столовых - они должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам. Кроме того, должны быть приведены в порядок и дооснащены новым оборудованием спортзалы, школьные стадионы, спортивные сооружения.

В новом учебном году будут работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.

К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем тысячу мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест.

Планируется, что 2 сентября, в понедельник, к занятиям приступят 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. Все учреждения образования будут обеспечены педагогическими кадрами: в 2019 году на работу направлены 4,3 тыс. молодых специалистов.-0-