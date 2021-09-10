10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% потребителей тепловой энергии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минэнерго.

"Госэнергогазнадзор зарегистрировал 23,7 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 81,4 % от их общего количества. При этом в Гомельской области паспорта готовности получили 100% потребителей тепловой энергии, в Могилевской - 96,5%, Гродненской - 95,6%, Брестской - 70,9%, Витебской - 67,1%, Минской - 57,4%, в белорусской столице - 88,9%", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работы по оформлению паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону в текущем году по темпам опережают прошлогодний уровень. Такая же динамика наблюдается и по получению паспортов готовности теплоисточников: на сегодняшний день их оформлено 81,8%.

"Для подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период службы Госэнергогазнадзора продолжают обследование электро- и теплоустановок теплоисточников и потребителей тепловой энергии. Регистрация паспортов готовности должна быть завершена до 30 сентября", - добавили в Минэнерго.-0-