Паспорта готовности учреждений образования к учебному году нужно подписать к 23 августа - Петришенко

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо подписать к 23 августа. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совещании в правительстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Создание безопасных, комфортных и здоровьесберегающих условий во всех учреждениях образования, общежитиях - основная задача. Она должна быть полностью решена перед началом образовательного процесса и заселением. "Все ремонтные работы, обновление оборудования и подписание паспортов готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо завершить до 23 августа", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил о поручениях главы государства о совершенствовании организации питания. Особое внимание с их учетом нужно уделить состоянию пищеблоков и столовых - они должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам. Органам госсандзора предстоит тщательно проконтроливать эти вопросы при приемке объектов, сказал вице-премьер. Во время совещания обсуждалось, как идет модернизация пищеблоков и столовых, замена оборудования, подбор персонала, как решаются другие проблемные вопросы.

"К началу учебного года должны быть приведены в порядок спортзалы, школьные стадионы, спортивные сооружения, - продолжил Игорь Петришенко, уточнив, что они всегда должны быть в порядке, речь идет о дооснащении новым оборудованием. Одновременно вице-премьер обратил внимание на необходимость оснащения школ спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе лыжным. "В областях и Минске их обеспеченность остается недостаточной", - констатировал заместитель премьер-министра. В связи с этим на совещании рассматривались меры, которые принимают местные власти, Минобразования, для решения задачи.

Затрагивался также вопрос учебного книгоиздания. До 1 сентября Минобразования необходимо завершить начатое еще в 2015 году поэтапное обновление школьных учебников. К 1 августа увидела свет лишь половина из запланированных учебных пособий для школ, отметил Игорь Петришенко и поинтересовался, как организована работа по изданию и своевременной доставке учебников в школы.

По оперативной информации, в новом учебном году будет работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.-0-