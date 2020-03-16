Паспорта юным гражданам Беларуси вручили в Генпрокуратуре

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта юным гражданам страны вручили сегодня в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди тех, кто получил свой первый документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданскую принадлежность, дети прокурорских работников из разных регионов страны. Все они достигли высоких показателей в учебе, спорте и общественной жизни.

Паспорта юным гражданам вручил заместитель генерального прокурора Александр Лашин. "Мы с вами живем в сильной, процветающей, независимой стране. И это налагает на нас определенные обязательства, - сказал он, обращаясь к ребятам. - Перед вами широкие горизонты. Под небом родной Беларуси вы сможете раскрыть свои таланты и способности, получить хорошее образование и любимую профессию. Уверен, вы принесете нашему обществу пользу, станете достойными людьми".

В преддверии и в День Конституции главный документ более чем 4 тыс. юных белорусов вручили руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Стартовала акция в этом году 10 марта во Дворце Независимости. Национальные паспорта 25 лучшим школьникам страны вручил Президент.

Акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится с 2004 года по инициативе БРСМ.-0-