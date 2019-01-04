Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2018 году увеличился на 10,3%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск за 2018 год обслужил 4 536 618 пассажиров, что на 10,3% больше по сравнению с 2017-м. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолетовылетов составило 26 082, что на 6,6% превысило результаты работы по отношению к 2017 году.

Количество обработанного груза и почтовых отправлений - 20,217 тыс. т, что на 10,6% превышает показатели 2017 года.-0-