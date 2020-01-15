Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2019 году увеличился на 12,5%

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск за 2019 год обслужил 5 101 766 пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с 2018-м. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Число обслуженных за год авиарейсов составило 28 417, что на 8,9% превысило результаты работы по отношению к 2018 году. В частности, за декабрь прошлого года в Национальном аэропорту Минск было обслужено 2 253 авиарейса, что на 4,6% превысило результаты работы за аналогичный период 2018-го.

Самым интенсивным месяцем прошлого года для аэропорта стал август, за который было обслужено 592 624 пассажира. А 16 августа зафиксирован максимум по обслуженным пассажирам в день - 20 785 человек.-0-