Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в I полугодии увеличился на 12,9%

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в первом полугодии 2019 года увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Количество пассажиров в аэропорту с начала года превысило 2,2 млн человек. Авиапредприятие обслужило 13 324 самолето-вылета (прирост 9,8%).

За июнь аэропорт обслужил 507 646 пассажиров, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За прошлый месяц было обслужено 2 703 самолето-вылета (прирост 8,9%).

В аэропорту проинформировали о производственных показателях во время II Европейских игр. "Согласно информации пограничных органов, 73% спортсменов и гостей форума прибыли через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск. C 19 июня по 1 июля 2019 года аэропорт обслужил 390 101 пассажира, что на 78% больше, чем в аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении. Аэропорт за указанный период обслужил 2 458 рейсов: эта цифра превышает прошлогодний показатель на 11%. Кроме того, во время Европейских игр зафиксированы рекордные для авиапредприятия показатели по обслуженным самолето-вылетам и пассажирам за сутки: 21 июня были обслужены 208 рейсов, 1 июля обслужены 20 276 пассажиров.-0-