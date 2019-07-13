Пассажирский самолет из киевского аэропорта Жуляны прибыл в Минск

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет авиакомпании "Белавиа" из киевского аэропорта Жуляны прибыл в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в справочной службе Национального аэропорта Минск.

"Утренний рейс В2848 из Киева авиакомпании "Белавиа" совершил посадку в штатном режиме в 11.29", - сказали в аэропорту.

Как сообщалось, вылет в Минск из Жулян по расписанию в 6.45 был задержан из-за повреждений взлетной полосы в киевском аэропорту. Самолет "Белавиа" вечером 12 июля при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.-0-