Пассажиры БЖД активно используют возможности электронной регистрации

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги активно используют дополнительные опции электронной регистрации, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Растет привлекательность билетов с электронной регистрацией, а также связанных с ней дополнительных возможностей. Всего с мая по июль в системе продаж было оформлено более 420 тыс. электронных билетов на поезда с нумерованными местами.

За три месяца свыше 18 тыс. человек воспользовались расширенной возможностью электронной регистрации - приобрести электронный билет теперь можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда). Ранее в таком случае при покупке через интернет электронная регистрация была недоступна и нужно было обращаться в билетные кассы.

Также востребована и возможность предварительной дистанционной оплаты за постельное белье. Услуга предоставляется при оформлении электронных билетов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах "СВ" поездов межрегиональных линий. Эта опция стала доступна в мае. С момента внедрения ею уже воспользовались более 20 тыс. пассажиров.

Кроме того, с 10 июня введен новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Речь идет о городских и региональных линиях экономкласса. Теперь вместо указания документа, удостоверяющего личность, можно оформить электронный билет на сайте pass.rw.by и в приложении "БЧ. Мой поезд", указав номер мобильного телефона пассажира. Новая функция доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов.

Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж, так как это быстро, удобно и безопасно.-0-