Пассажиры БЖД при покупке билетов в кассе смогут оплатить постельное белье

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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги с 2 сентября при покупке билета в кассе смогут дополнительно оплатить постельное белье, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Услуга предоставляется по желанию пассажира и распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ поездов формирования Белорусской железной дороги, курсирующих внутри страны. Новая услуга вводится для улучшения качества обслуживания.
Сейчас БЖД занимается внедрением данной услуги для пассажиров, покупающих билеты на официальном сайте.
В пресс-центре напомнили, что в международном сообщении стоимость комплекта белья уже включена в цену билета.-0-