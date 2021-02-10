Пассажиры БЖД за 10 лет оформили более 15 млн электронных билетов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги за 10 лет оформили более 15 млн электронных билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На сайте БЖД 10 февраля 2011 года началась опытная эксплуатация онлайн-системы продажи проездных документов. Вместе с расписанием движения поездов пассажирам стала доступна информация о стоимости проезда, наличии свободных мест в вагонах, а самое главное - появилась возможность приобрести билет на международный или внутриреспубликанский маршрут с оплатой через систему интернет-банкинга. "За 10 лет пассажиры Белорусской железной дороги оформили более 15 млн электронных билетов. В 2011 году за первые полгода после начала онлайн-продаж новой услугой воспользовались более 3 тыс. человек. В 2021-м столько же электронных билетов покупают менее чем за половину суток работы белорусской магистрали. По итогам января 2021 года 43% билетов на поезда с нумерованными местами приобрели через интернет", - рассказали в пресс-центре.

Первоначально после оплаты через интернет пассажир получал 14-значный код, по которому в кассе необходимо было оформить проездной документ на бланке. Значительно упростило процесс онлайн-покупки введение системы электронной регистрации, появление возможности выбрать место на схеме вагона, введение оплаты через платежные системы ЕРИП и ASSIST, а также запуск обновленного раздела "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд".

С декабря 2019 года Белорусская железная дорога внедрила возможность покупки электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами - городских линий и региональных линий экономкласса. За первый год работы данной опции ею воспользовались 600 тыс. пассажиров. "Удобно и то, что сегодня электронные билеты на поезда с ненумерованными местами можно оформить не только с указанием документа, удостоверяющего личность, но и просто на номер мобильного телефона. Также пассажиры городских линий и региональных линий экономкласса, которые ежедневно совершают поездки по одному и тому же маршруту (к примеру, на работу и обратно), могут заранее оформить поездку без указания даты с последующей активацией электронного билета перед посадкой в поезд", - отметили в БЖД.-0-