Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские онкологи внесли колоссальный вклад в развитие отечественной и мировой науки, разработав множество методов диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

Шести специалистам-онкологам присуждена Государственная премия Республики Беларусь 2020 года за цикл работ "Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей". Премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Всего за 30-летний период белорусскими специалистами получено 58 патентов, выпущено 27 книг и опубликовано 323 статьи в международных и белорусских журналах.

Среди наиболее значимых достижений Сергей Красный назвал разработку программ скрининга, в частности, рака предстательной железы. Он пояснил, что довольно долгое время во всем мире был запрещен скрининг рака этой локализации, но после ряда публикаций в 2019 году, в том числе под авторством белорусских онкологов, европейский парламент обратился к государствам Европы с предложением организовать скрининг рака предстательной железы во всех европейских государствах. "Было доказано, что проведение скрининга значительно снижает смертность от рака предстательной железы, что и наблюдалось у нас в стране. В результате пересмотрели подходы, и теперь рекомендуется проводить популяционный скрининг в странах с развитой экономикой", - добавил замдиректора.

Значимые результаты принесла разработка реконструктивно-восстановительных операций после удаления различных органов. Речь идет о кишечной пластике мочевого пузыря и кишечной пластике пищевода. Уровень смертности от рака мочевого пузыря в Беларуси сегодня один из самых низких в мире - страна уступает лишь Республике Корея и Финляндии.

С нуля создана служба детской онкологии. На данный момент результаты лечения сопоставимы с ведущими мировыми центрами. Средняя пятилетняя выживаемость увеличилась до 75%, а по некоторым злокачественным опухолям она превышает 90%.

"Благодаря внедрению и использованию разработанных методов диагностики, лечения и реабилитации (а всего их более 80) в республике значительно увеличены показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации. В целом за период с 2000 по 2017 год удалось дополнительно спасти 12,8 тыс. человеческих жизней. В финансовом исчислении это дает экономический эффект в размере около Br250 млн в год - за счет того, что эти люди возвращаются к трудовой деятельности", - резюмировал Сергей Красный.-0-