Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 19 января 2021
Минск Переменная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:21 Около 70% турфирм Таиланда приостановили работу из-за пандемии В мире
15:10 В микрорайоне новостроек в Гомеле приступили к возведению фундамента школы Регионы
15:08 Пандемия может на 5 лет стать угрозой мировой экономике - ВЭФ В мире
14:54 Музейную экспозицию открыли в Пятом форту Брестской крепости Регионы
14:50 На участке автодороги Минск - Гомель временно ограничат движение 20 января Регионы
14:50 Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию в связи с переносом ЧМ - Фазель Спорт
14:48 В Беларуси стартовал республиканский литературный конкурс LitUP Культура
14:46 БЕЛАЗ обустроил детскую спортивную площадку в украинском Мелитополе Общество
14:41 Володин: стало очевидным, что в США отсутствуют демократические стандарты В мире
14:28 ФОТОФАКТ: В Витебском зоопарке родилась лама Регионы
14:23 Регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний - Песков В мире
14:19 ФОТОФАКТ: В Витебске курсирует трамвай с надписью "Спасибо врачам!" Регионы
14:17 Москва сожалеет о лишении Минска чемпионата мира по хоккею в 2021 году Спорт
14:17 В Гомельском районе пьяный пассажир набросился на таксиста Происшествия
14:15 МНС уточнило требования к внутреннему контролю организаторов азартных игр и налоговых консультантов Экономика
14:09 В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства вакцины от COVID-19 - Головченко Общество
14:03 Эффективность вакцины "Эпиваккорона" против COVID-19 составила 100% В мире
14:00 Минэкономики планирует пять "проектов будущего" с инвестициями почти Br2 млрд Экономика
13:54 Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет Общество
13:54 Создан оргкомитет по подготовке Дня белорусской письменности в Копыле Культура
13:53 В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток Общество
13:51 Посольство Беларуси настоятельно рекомендует белорусам воздержаться от посещения Китая Общество
13:35 Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния потенциалов - Головченко Политика
13:28 Реальные денежные доходы населения к 2025 году должны вырасти минимум в 1,2 раза - Костевич Общество
13:27 Девятый детский дом семейного типа открыли в Бресте Регионы
13:26 Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси информацию за крупное вознаграждение - МИД опубликовал аудиозапись Общество
13:15 Доллар на торгах 19 января подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1356 пациентов с COVID-19, выписаны 1295 Общество
13:10 Продажи новых автомобилей в ЕС упали за 2020 год на 23,7% В мире
13:07 В Беларуси в январе зафиксирован пик потребления электрической мощности за последние 8 лет Экономика
Все новости
Все новости
Общество
19 января 2021, 13:54

Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет

Сергей Красный. Фото из архива
Сергей Красный. Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские онкологи внесли колоссальный вклад в развитие отечественной и мировой науки, разработав множество методов диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

Шести специалистам-онкологам присуждена Государственная премия Республики Беларусь 2020 года за цикл работ "Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей". Премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Всего за 30-летний период белорусскими специалистами получено 58 патентов, выпущено 27 книг и опубликовано 323 статьи в международных и белорусских журналах.

Среди наиболее значимых достижений Сергей Красный назвал разработку программ скрининга, в частности, рака предстательной железы. Он пояснил, что довольно долгое время во всем мире был запрещен скрининг рака этой локализации, но после ряда публикаций в 2019 году, в том числе под авторством белорусских онкологов, европейский парламент обратился к государствам Европы с предложением организовать скрининг рака предстательной железы во всех европейских государствах. "Было доказано, что проведение скрининга значительно снижает смертность от рака предстательной железы, что и наблюдалось у нас в стране. В результате пересмотрели подходы, и теперь рекомендуется проводить популяционный скрининг в странах с развитой экономикой", - добавил замдиректора.

Значимые результаты принесла разработка реконструктивно-восстановительных операций после удаления различных органов. Речь идет о кишечной пластике мочевого пузыря и кишечной пластике пищевода. Уровень смертности от рака мочевого пузыря в Беларуси сегодня один из самых низких в мире - страна уступает лишь Республике Корея и Финляндии.

С нуля создана служба детской онкологии. На данный момент результаты лечения сопоставимы с ведущими мировыми центрами. Средняя пятилетняя выживаемость увеличилась до 75%, а по некоторым злокачественным опухолям она превышает 90%.

"Благодаря внедрению и использованию разработанных методов диагностики, лечения и реабилитации (а всего их более 80) в республике значительно увеличены показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации. В целом за период с 2000 по 2017 год удалось дополнительно спасти 12,8 тыс. человеческих жизней. В финансовом исчислении это дает экономический эффект в размере около Br250 млн в год - за счет того, что эти люди возвращаются к трудовой деятельности", - резюмировал Сергей Красный.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение онкология
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото посольства Беларуси в Украине БЕЛАЗ обустроил детскую спортивную площадку в украинском Мелитополе
Роман Головченко В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства вакцины от COVID-19 - Головченко
Фото из архива В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток
Фото РИА Новости Посольство Беларуси настоятельно рекомендует белорусам воздержаться от посещения Китая
Фото из архива Реальные денежные доходы населения к 2025 году должны вырасти минимум в 1,2 раза - Костевич
Фото из архива Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси информацию за крупное вознаграждение - МИД опубликовал аудиозапись
Главное
Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа "Восстановили утраченное в бытность СССР" - Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси
Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния потенциалов - Головченко
ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5% - проект программы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1356 пациентов с COVID-19, выписаны 1295
Топ-новости
Лукашенко: белорусские спасатели являются образцом преданного служения своей стране и народу
В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства вакцины от COVID-19 - Головченко
В Беларуси хотят пересмотреть наказание для бизнеса за экономические проступки
Православные верующие празднуют Крещение Господне
Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию в связи с переносом ЧМ - Фазель
В Беларуси стартовал республиканский литературный конкурс LitUP
До -26°С ожидается в Беларуси 20 января
Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси информацию за крупное вознаграждение - МИД опубликовал аудиозапись
В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток
В Беларуси начали прививать медработников, находящихся в зоне риска
Создан оргкомитет по подготовке Дня белорусской письменности в Копыле
Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет
Пресс-конференция о строительстве соцобъектов в Минске и Минской области пройдет в БЕЛТА 20 января
Девятый детский дом семейного типа открыли в Бресте
Посольство Беларуси настоятельно рекомендует белорусам воздержаться от посещения Китая
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.