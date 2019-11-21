Патриарх Кирилл приедет на торжества к 550-летию обретения Жировичской иконы

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Эти святыни считаются национальным культурным достоянием Беларуси, духовными символами народа. Об этом сообщил сегодня проректор по научной работе Минских духовных академии и семинарии Александр Слесарев на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год в Белорусском Экзархате будет юбилейным. Основные торжества пройдут 20 мая на территории монастыря, куда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помимо основных торжеств, праздничного богослужения, на территории монастыря состоится заседание Священного синода РПЦ", - сказал Александр Слесарев.

По его словам, в этом году на территории Жировичской обители ожидается большее количество паломников, чем когда-либо, - и принимаются меры для того, чтобы принять всех желающих. Минская духовная семинария, которая расположена здесь же, пригласит посетителей в церковно-археологический музей. Один из экспозиционных залов в нем посвящен истории обители и чудотворной иконы, которая все эти годы остается источником утешения и исцеления для верующих.

Кроме того, на протяжении года в различных епархиях БПЦ пройдет серия мероприятий, посвященных 500-летнему историческому пути Жировичской обители. В областных центрах, Минске и других городах проведут научно-практические конференции с участием лекторов духовной академии и семинарии, выставки, круглые столы, литературные чтения, фестивали. Будут организованы экскурсии для туристов. Планируется создать цикл теле- и радиопередач, посвященных истории православия, роли христианства в духовной жизни общества, выпустить информационные сюжеты, посвященные предстоящему событию.

"Совместно с Национальной академией наук Беларуси запланирована двухдневная международная конференция, - добавил Александр Слесарев. - В ноябре 2020 года проведем семинар студентов высших учебных заведений Беларуси в Минской духовной семинарии в Жировичах - это наш ежегодный форум, тема которого в этом году также будет посвящена юбилейным датам. Запланировано издание литературы, посвященной Жировичской иконе и монастырю, духовно-просветительского содержания и научной. Готовится специальный номер церковно-исторического альманаха "Хронос", издаваемого кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, где будут опубликованы материалы исследований современных белорусских историков на эту тему".

Насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря, преподаватель Минской духовной семинарии иеромонах Евстафий Халиманков отметил, что сама икона в эти дни, как и всегда, будет оставаться в монастыре, где находится уже около 500 лет. "Стараемся не транспортировать ее из-за хрупкого состояния. Во время пожара в начале XVI века она была повреждена. Реставрационные работы сложно выполнить: яшма - хрупкий материал. И главное - не хотим нарушать радость встречи с иконой в самом монастыре. На мероприятиях обычно используется копия, которая была изготовлена в 1996 году", - пояснил иеромонах.

Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное, историко-культурное явление. Она ценится и православными верующими, и католиками. Входит в список 100 самых значимых православных икон мира. Это самая маленькая из почитаемых Богородичных икон - овальный кусочек яшмы (5,6 на 4,4 см) с рельефным изображением Богородицы с младенцем на руках. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, комплекс является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти веков.-0-

Реконструкция корпуса, новые колокола и памятник - как Жировичский монастырь готовится к 500-летию К празднованиям 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря в его комплексе обновится одно из старейших зданий.