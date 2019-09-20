Патриарх Кирилл приглашен на торжества к 500-летию Жировичского монастыря

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приглашен на празднование 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, которое состоится в мае 2020 года. Об этом на заседании в правительстве республиканского организационного комитета по подготовке и проведению торжеств сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, передает корреспондент БЕЛТА.

В плане мероприятий значится проведение в этот период заседания Священного синода Русской православной церкви, ожидается участие церковных иерархов РПЦ из ближнего и дальнего зарубежья. "С учетом значимости предстоящих торжеств предполагается, что комплекс мероприятий привлечет к участию широкий круг общественности, представителей сферы культуры, зарубежных гостей, духовенства, верующих, - отметил Леонид Гуляко. - В преддверии празднования юбилейных дат, с марта по май в областных центрах, Минске и других городах пройдут научно-практические конференции, выставки, кинофестивали, круглые столы, литературные чтения, фестивали. Будут организованы экскурсии для туристов".

Планируется создать цикл теле- и радиопередач, посвященных истории православия, роли христианства в духовной жизни общества, выпустить информационные сюжеты, посвященные предстоящему событию.

Кроме того, в Жировичах установят памятник преподобному Серафиму Жировичскому. Он будет представлять собой гранитный постамент с бронзовой фигурой преподобномученика. В честь юбилейных дат состоится гашение памятной марки.

В целом проект плана мероприятий состоит из трех разделов. Первый предусматривает подготовку к торжествам с марта по май, второй и третий разделы посвящены светским и церковным мероприятиям в честь празднования.

Свято-Успенский Жировичский монастырь - один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII—XVIII веков. В комплекс монастыря входят четыре храма и примыкающие постройки - Явленская церковь, Крестовоздвиженская церковь и Успенский собор, звонница, зимний храм во имя святителя Николая Чудотворца, церковь великомученика Георгия Победоносца, здание семинарии, жилой монастырский комплекс, трапезная, хозяйственные постройки, эдемский сад.-0-