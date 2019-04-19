Патриотическая акция "Письмо Освободителю" стартует в Беларуси 22 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотическая акция "Письмо Освободителю", посвященная празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартует 22 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"Акция будет проходить с 22 апреля по 15 мая в учреждениях общего среднего образования и является составной частью республиканского патриотического проекта БРСМ и БРПО "Беларусь помнит". Она направлена на изучение школьниками истории своей семьи, уважения к героическому прошлому прадедов, освобождавших страну от гитлеровских захватчиков. Это наш совместный проект с ЗАО "Столичное телевидение". Мы приглашаем учащихся школ, гимназий и лицеев написать письма из настоящего в прошлое. Например, на фронт или в партизанский отряд своему прадеду, другому близкому родственнику - участнику Великой Отечественной войны", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, письма должны быть написаны исключительно от руки. "Для участия в акции необходимо на обычном одинарном тетрадном листе в клетку написать искрений, трогательный, душевный авторский текст "Письма Освободителю", сложить его по принципу письма-треугольника фронтовой корреспонденции времен Великой Отечественной войны. На лицевой стороне написать от руки: Письмо Освободителю, а на обратной - фамилию, имя, возраст автора, город проживания и школу", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун подчеркнул, что Беларусь помнит, какой ценой был завоеван мир на нашей земле. "У нас каждая семья свято хранит память о подвиге своих родных и близких и передает эту эстафету новым поколениям. Уверен, что уникальным шансом обратиться через собственное восприятие событий войны к герою-прадеду, солдату-освободителю, которого никогда не видел, но много о нем слышал от родных, сказать спасибо за Великую Победу, за мирное небо, возможность жить, работать, учиться в свободной и независимой стране воспользуются многие ребята", - добавил он.

Написанные и сложенные в солдатский треугольник письма можно до 10 мая передать секретарю первичной организации союза молодежи либо председателю пионерской дружины своего учреждения образования. Вся поступившая корреспонденция будет передана в районные, а затем областные (Минский городской) комитеты БРСМ. Эти творческие работы будут использованы при проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-летия освобождения Беларуси, а 75 наиболее ярких лягут в основу сценария для создания ЗАО "СТВ" видеороликов "Беларусь помнит" и последующей трансляции в эфире телеканала.-0-