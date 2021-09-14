Патриотическая кадетская смена учащихся СГ и "Школа безопасности" проходят в "Зубренке"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 14 сентября по 4 октября пройдут гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", а также смена "Школа безопасности", участниками которой станут отряды Белорусского молодежного объединения спасателей-пожарных из шести областей Беларуси и Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

В смене "За честь Отчизны" примут участие учащиеся 9-10-х классов общеобразовательных организаций кадетской направленности, созданных в соответствии с национальным законодательством органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (общеобразовательные организации со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", иные общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества), кадетских (казачьих кадетских) классов общеобразовательных организаций России; кадетских училищ, специализированных лицеев, учреждений общего среднего образования Беларуси, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи военно-патриотического профиля, учебные программы факультативных занятий военно-патриотической направленности.

В смене запланировано проведение двухдневной экскурсии "Подвиги немеркнущей славы", во время которой учащиеся посетят обзорную экскурсию по Минску, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Брест, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится торжественный марш-парад участников смены, возложение цветов к Вечному огню. Центральным мероприятием смены станет День Союзного государства, проведение которого запланировано на 23 сентября 2021 года. Помимо этого в процессе смены юные кадеты примут участие в конкурсе презентаций делегаций, смотре-конкурсе строя и песни, конкурсе знатоков военной истории, военно-спортивной эстафете "Ураган", соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, конкурсе инсценированной военно-патриотической песни.

По итогам проведения военно-спортивных соревнований, конкурсов, спортивных состязаний планируется награждение участников смены памятными кубками, медалями и дипломами.

В смене "Школа безопасности" продемонстрировать навыки спасателя смогут мальчишки и девчонки 12-16 лет - участники XXIV Республиканского слета юных спасателей-пожарных. В ходе смены будет обеспечена педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений, созданных для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовано обучение практической деятельности обучающихся по предупреждению чрезвычайных ситуаций, формирование умений и навыков безопасной жизнедеятельности в природной и социальной среде на основе сочетания различных видов игровой деятельности.

Важным событием смены станет XXIV Республиканский слет юных спасателей-пожарных, в рамках которого пройдут показательные выступления республиканского отдела специального назначения, конкурсы "Пожарный кроссфит", "Смотр строя", КВН и "Что? Где? Когда?", "Оказание первой медицинской помощи", "Спасение на водах", "Знатоки", "Интернет-поиск", сводные полевые учения. Участниками смены станут восемь команд, состоящих из 192 участников отрядов белорусского молодежного объединения спасателей-пожарных из каждой области, включая Минск, и ГУО "Лицей при ГИИ" МЧС РБ.

В сменах ребятам будет представлена возможность участвовать в конкурсах, игровых и шоу-программах, спортивных соревнованиях, иных сезонных мероприятиях досуговой направленности. Все мероприятия в центре реализуются с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и возрастных особенностей детей.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое было основано в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Воспитательная система "Зубренка" совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения.-0-