Патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства пройдет в "Зубренке"

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" пройдет с 11 сентября по 1 октября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Зубренок" примет по 252 учащихся в возрасте от 14 до 16 лет из Беларуси и России - всего 504 человека. В программу смены включены обязательные для участия делегаций конкурсы и соревнования: презентация делегаций, смотр-конкурс строя и песни, военно-спортивная эстафета "Ураган", спортивные состязания, конкурсы знатоков военной истории и инсценированной военно-патриотической песни. Пройдут также соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, шашкам, шахматам, гражданско-патриотическая акция "Живая память поколений", во время которой кадеты займутся благоустройством территории комплекса "Партизанские базы" в Мядельском районе и братской могилы русских солдат Первой мировой войны.

Предусмотрена и обширная культурно-образовательная программа. Центральное место в ней займут посещение Белорусского государственного музея истории Великий Отечественной войны и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Кроме того, ребят ждет оздоровительная программа "Укрепляем иммунитет", включающая медосмотры специалистами, различные виды массажа и медицинские процедуры.

Впервые гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства была успешно реализована в "Зубренке" в сентябре 2007 года. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие более 5 тыс. человек.

"В НДЦ "Зубренок" созданы все условия для полноценного отдыха и оздоровления детей: функционирует Дворец детского творчества, действует бассейн, на базе библиотеки работает интеллектуальный центр, имеется свой медицинский корпус (оказывается терапевтическое, физиотерапевтическое и стоматологическое лечение), - отметили в Постоянном комитете. - В учебное время работает школа, обеспечивающая обучение по государственному базовому стандарту. Преподавание ведется на белорусском и русском языках. Центр обеспечивает учащихся учебниками и учебными пособиями".

Государственными заказчиками мероприятия являются Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России.-0-