Патриотически-просветительскую акцию "Вязынка" БГУ проведет 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общеуниверситетская патриотически-просветительская акция "Вязынка-2021" соберет 14 мая студентов и преподавателей БГУ. Ежегодно мероприятие посвящается важным датам белорусской истории и родного университета. В этом году акция приурочена к знаменательной дате - 100-летию БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Действия развернутся на малой родине народного поэта Беларуси Янки Купалы - в деревне Вязынка Молодечненского района.

По традиции главными участниками слета являются студенты и руководство филологического факультета БГУ. Ежегодно к ним присоединяются представители всех подразделений университета, чтобы познакомиться с жизнью и творчеством Янки Купалы. В Вязынке будущий поэт провел детство, помогал родителям обрабатывать землю и изучал книги из отцовской библиотеки.

В юбилейную программу включены экскурсия в Государственный литературный музей Янки Купалы, возложение цветов к памятнику великого поэта. Гостей ждет традиционный музыкально-поэтический концерт, представляющий собой путешествие по вехам столетней истории БГУ. Участниками песенной акции станут представители творческого союза, курсанты военного факультета БГУ и выпускники университета.

Спортивно-развлекательная часть мероприятия развернется на символической горе Парнас, где состоится зрелищное перетягивание каната, конкурс бардовской песни у костра, пенальти и каша от декана. Новшеством программы заявлен интеллектуальный квест, посвященный жизни и творчеству восьми народных поэтов и писателей Беларуси, которые в разные годы учились и работали в БГУ. Конкурсантам предстоит пройти восемь символических "станций" и ответить на вопросы.

Подарком для гостей в этот день станет представление редкой коллекции стройотрядовской формы филологов 1970-х годов и значков, которыми награждали участников отрядов. Именно в то время и зародилась традиция посещения студентами Вязынки. Самыми популярными стройотрядами филологического факультета были мужской "Буревестник" и женский "Мара".

Организатором акции выступает филологический факультет БГУ.-0-