4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический проект БРСМ "Цветы Великой Победы" презентован в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"С 3 по 7 ноября белорусская делегация молодежных лидеров участвует в проекте "Российско-белорусский диалог дружбы и сотрудничества "Наследники исторической памяти". Уже состоялась встреча с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, а также представителями молодежных общественных объединений России", - рассказала Олеся Сазанкова.

По ее словам, представители молодежных общественных объединений Беларуси и России поделились практиками патриотического воспитания, а также рассказали о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "В частности на встрече шел разговор о реализации государственной молодежной политики в Беларуси, возможностях, которые предоставляет государство молодым людям. Кроме того, белорусские участники презентовали республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы", инициированный БРСМ. Общенародный объединяющий символ проекта - яблоневый цвет в сочетании с красно-зеленой лентой. Также наша молодежь поделилась опытом бесконтактного поздравления ветеранов в преддверии 9 Мая в условиях пандемии: необычные концерты проходили прямо под окнами их домов. Весьма полезным стал инновационный опыт патриотической работы Белорусской республиканской пионерской организации", - отметила представитель ЦК БРСМ.

Олеся Сазанкова добавила: участники российско-белорусского диалога дружбы и сотрудничества "Наследники исторической памяти" сделают также остановку в Санкт-Петербурге.

Проект реализуется Россотрудничеством с Лигой молодежи Псковской области во взаимодействии с администрациями Псковской области и Санкт-Петербурга. С белорусской стороны партнером проекта выступает БРСМ.-0-

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