Патриотический проект БРСМ "Цветы Великой Победы" стартует 23 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 23 апреля диалогом поколений дает старт республиканскому патриотическому проекту "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич.

Символ проекта - композиция, состоящая из яблоневого цвета в сочетании с красно-зеленой ленточкой, в которой цветок яблони символизирует общенародную радость всех поколений белорусов в связи с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Днем Великой Победы, а колористика элементов Государственного флага Беларуси подчеркивает историческую значимость этих всенародных праздников в современном белорусском обществе.

"Проект "Цветы Великой Победы" инициирован БРСМ в 2015 году. Сегодня он стал символом преемственности поколений победителей и молодых современников и перерос в социальную акцию, объединившую сотни тысяч людей разных профессий и возрастов. Во Дворце культуры ветеранов в Минске участниками диалога поколений станут ветераны Великой Отечественной войны и финалистки республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019", который уже 26 мая пройдет в белорусской столице", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, диалог поколений пройдет в теплой атмосфере за чашкой чая. "Ветераны поделятся воспоминаниями о том, как защищали и освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, завоевывали Великую Победу. Атмосферу особой душевности встречи поможет создать совместное исполнение популярных военных песен под баян: "Синий платочек", "Смуглянка", "Катюша" и других. Не обойдется без традиционных подарков", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

24 апреля будущие королевы поддержат республиканский конкурс патриотических фотографий "Беларусь помнит". Фотосет в номинации конкурса "Наследники Победы" состоится в Национальной школе красоты. "Тринадцать снимков девчат, запечатленных с портретами своих прадедов, расскажут тринадцать историй героического прошлого белорусов. Фотографии фотосета будут размещены в группах БРСМ в соцсетях с хештегом #Беларусьпомнит", - сказала Юлия Зинкевич.

Она добавила, что акция "Цветы Великой Победы" и конкурс фотографий являются составной частью многоступенчатого республиканского патриотического проекта БРСМ и БРПО "Беларусь помнит", главная задача которого - формирование системы патриотического воспитания молодежи на примерах героизма и мужества белорусского народа, конкретных личностей, родных и близких людей, проявленных на фронтах Великой Отечественной войны и во вражеском тылу, уважение к истории и традициям страны, сохранение преемственности поколений.-0-