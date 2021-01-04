4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартует в Беларуси 23 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

"В группе "Белорусские студенческие отряды" социальной сети "ВКонтакте" завершился прием заявок на участие в новом трудовом проекте БРСМ "Зимний маршрут". В настоящее время на конкурсной основе идет формирование трех студенческих отрядов общей численностью 63 человека, которые в январе-феврале реализуют на территории Витебской, Гродненской и Могилевской областей целый комплекс мероприятий патриотической направленности. Это будут профориентационные мероприятия для старшеклассников, направленные на ответственное отношение подростков к выбору своего будущего профессионального пути. Для школьников 5-9-х классов планируется организовать физкультурно-оздоровительные занятия", - рассказала Надежда Шаховская.

По ходу маршрутов бойцы студотрядов помогут в расчистке от снега памятников и обелисков, а также окажут адресную шефскую помощь по хозяйству ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, из первых уст запишут воспоминания живых свидетелей тех страшных событий. Без внимания молодежи не останутся одиноко проживающие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

"Старт "Зимнему маршруту" будет дан в Гродно. Сегодня совместно с исполнительными комитетами завершается работа по составлению маршрутов, мест дислокации отрядов, для проведения профориентационных и тематических занятий, мастер-классов по прикладному творчеству, спортивных мероприятий, концертных и других социально значимых программ силами бойцов отрядов, - отметила Надежда Шаховская. - Мы разработали программу профориентационных и тематических занятий. Состоялся обучающий тренинг потенциальных руководителей проектов. Отряды, в состав которых в обязательном порядке войдут командиры, комиссары, медперсонал, пройдут обучение по направлениям деятельности проекта, личной безопасности, что особенно актуально в период продолжающейся коронавирусной инфекции, в том числе по охране труда".

Организатором проекта "Зимний маршрут" выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.-0-