Патрушев: беженцы на белорусско-польской границе стали заложниками действий Запада

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, скопившиеся на границе Беларуси и Польши, стали заложниками ситуации, созданной Западом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", сообщают РИА Новости.

"Независимо от мотивов, которые заставили их покинуть родину, они стали заложниками ситуации, созданной странами Запада", - сказал Николай Патрушев.

Представитель Совбеза также подчеркнул, что Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. "Основное бремя заботы о них взяла на себя Беларусь. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - отметил Николай Патрушев.

"Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - сказал секретарь СБ РФ.

Как информирует ТАСС, Николай Патрушев в интервью также заявил, что отношения России и Беларуси носят особый союзнический характер, и попытки вбить между двумя странами клин заранее обречены на провал. "Подписанный 4 ноября президентами России и Беларуси пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - подчеркнул Николай Патрушев.

Представитель Совбеза также отметил, что Россия совместно с Беларусью будет продолжать адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства.-0-