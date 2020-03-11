11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентов дневных стационаров планируют обеспечивать лекарствами за счет бюджета, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Те пациенты, которые будут проходить лечение в отделениях дневного пребывания, получат и лекарственные препараты, и изделия медицинского назначения, и биомедицинские клеточные технологии за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов", - сказала Валентина Курсевич. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении Закона Республики Беларусь "О здравоохранении", который готовится к первому чтению на весенней сессии.

Сейчас пациенты, которые проходят лечение в дневном стационаре, покупают лекарства за собственные средства.

По словам зампредседателя Постоянной комиссии, нововведение позволит снизить число госпитализаций в стационары. При этом дополнительное финансирование не предусмотрено, речь идет о перераспределении средств со стационарного этапа на амбулаторно-поликлинический.

Среди планируемых новшеств - расширение перечня организаций здравоохранения, которые будут уполномочены проводить обязательные и внеочередные медицинские осмотры работающих. Среди этих организаций, как предполагается, будут медсанчасти крупных предприятий. Это позволит снизить нагрузку на организации здравоохранения, где сейчас проводятся медосмотры, а граждане смогут выбирать удобный график их прохождения.

Закрепят такое понятие, как контролируемое лечение. Оно будет распространено на пациентов не только с туберкулезом, но и с другими социально значимыми болезнями, в том числе ВИЧ, рассеянным склерозом.

Кроме того, вводятся так называемые порядки оказания медицинской помощи.-0-