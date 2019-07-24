Пациентов с отдельными заболеваниями планируют обеспечивать аппаратами ИВЛ на дому

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрослых пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями планируют обеспечивать аппаратами для искусственной вентиляции легких на дому. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава, член президиума Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации планируется включить аппараты ИВЛ для взрослых. Несколько лет назад в этот перечень внесли портативные аппараты для детей. Это была инициатива Белорусского детского хосписа. Сегодня около 30 детей проживают дома, находясь на вспомогательной вентиляции легких, что значительно повышает их качество жизни. "У нас есть примеры, когда дети, находясь на аппарате ИВЛ, заканчивали не только школы, но и дистанционно поступали в высшие ученые заведения", - сказала Елена Богдан.

"Остро стоит вопрос с взрослым населением. Сегодня есть методики с использованием вспомогательных механизмов дыхания, продлевающие жизнь и прежде всего улучшающие ее качество у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, другими тяжелыми заболеваниями, когда нахождение на вспомогательной вентиляции легких позволяет людям быть дома и в отдельных случаях даже дистанционно работать", - отметила начальник главного управления.

Достаточно много внимания Минздрав уделяет паллиативной помощи. При помощи Белорусского детского хосписа открыт Детский паллиативный центр. Есть понимание, что паллиативная помощь нужна не только при онкологии, но достаточно большом количестве заболеваний. Министерство совместно с социальными службами работает над тем, чтобы такие пациенты как можно больше находились дома и не были оторваны от семей.-0-