Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктором Гуминским во время благотворительной акции "Наши дети" передала новогодние подарки пациентам Белорусского детского хосписа, передает корреспондент БЕЛТА.

Дружба многонационального коллектива Исполнительного комитета СНГ с детским хосписом началась в 2015 году, когда собранные представителями стран Содружества средства были перечислены в качестве благотворительного пожертвования на тогда еще строящееся новое здание хосписа. Затем из года в год Исполком СНГ передавал Центру паллиативной медицинской помощи детям специальное медицинское оборудование, перечислял на счет хосписа собранные деньги, а его представители приезжали в центр с игрушками, новогодними украшениями и сладостями, чтобы порадовать находящихся здесь детей в преддверии рождественских и новогодних праздников.

В этот раз помимо денежных средств хоспису были переданы три телевизора и наборы для творчества. Как сообщили в учреждении помощи, собранные сотрудниками Исполкома СНГ деньги будут потрачены на приобретение необходимой для ухода за маленькими пациентами медицинской аппаратуры.

"Для Исполнительного комитета СНГ стало доброй традицией принимать участие в республиканской акции "Наши дети". Мы уже 5-й год подряд приезжаем в Белорусский детский хоспис в Боровлянах. В этом году ему исполняется 25 лет. Это первый детский хоспис на пространстве СНГ. Его открытие стало возможным благодаря неравнодушным людям, одержимым своим профессиональным желанием помочь неизлечимо больным детям", - сказал Виктор Гуминский.

Виктор Гуминский

По его словам, детским хосписом проводится большая работа по оказанию паллиативной помощи в продлении жизни неизлечимо больным детям, а также по оказанию помощи их родителям. "Это является хорошим примером государственно-частного партнерства, когда государство, организации и просто неравнодушные граждане оказывают свою посильную помощь, - подчеркнул первый заместитель председателя СНГ. - Во всех регионах Беларуси налажена консультативная помощь, в системе образования есть соответствующие коррекционно-развивающие отделения. Кроме того, такая консультативная помощь оказывается и в международном масштабе: в Казахстане, Таджикистане, Украине".

Положительный опыт Беларуси по оказанию паллиативной помощи детям отметил и заместитель директора Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Болот Саипов. "Такую практику мы заинтересованы применять в Кыргызстане. Эта тема будет рассматриваться во время заседаний наших отраслевых советов, чтобы распространить положительный опыт Беларуси на все страны СНГ", - добавил он.-0-

Фото Исполнительного комитета СНГ