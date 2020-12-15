Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Исполкома СНГ в рамках благотворительной акции "Наши дети" сегодня посетила Белорусский детский хоспис, где встретилась с руководством и сотрудниками общественной благотворительной организации, а также их маленькими подопечными и родителями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исполнительный комитет СНГ во главе с его председателем Сергеем Лебедевым уже восьмой год оказывает посильную помощь хоспису. Из года в год Исполком покупал для хосписа бытовую технику, специальное медицинское оборудование, необходимое для ухода за маленькими пациентами, перечислял на его счет денежные средства, привозил игрушки, новогодние украшения и сладости, чтобы порадовать находящихся здесь детей в преддверии Рождества и Нового года.

"Мы всегда предварительно узнаем, что нужно, и покупаем именно то, что требуется в данный момент. Поскольку в период коронавируса хоспис будет проводить праздничные мероприятия на свежем воздухе, мы подарили звукоаппаратуру и телевизор. В хосписе есть комната, где родители ожидают своих детей, которые приходят сюда на процедуры. Чтобы мамам, папам и бабушкам было не так скучно, у них теперь будет телевизор", - рассказала сотрудница Исполкома СНГ, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа Ольга Кобякова.

Директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова поблагодарила сотрудников Исполкома СНГ за помощь. По ее словам, у подопечных хосписа такие же желания, как и у всех детей. Все хотят подарков, игрушек, праздника. Главное, чтобы подарок был от души, и тогда он обязательно принесет радость детям.

"Мы стараемся помочь исполниться детским мечтам, - отметила Анна Горчакова. - Важно, чтобы это было желание самого ребенка, а не его мамы или папы. Но если нам не удается услышать ребенка, поскольку бывают разные ситуации в жизни, тогда стараемся сделать то, что полезно для ребенка либо для ухода за ним. А вообще могу сказать, что игрушки любят все дети. Только вопрос, какие".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января 2021 года. Ежегодно во время ее проведения руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.-0-

Фото Исполкома СНГ