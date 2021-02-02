2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями менее подвержены заражению коронавирусом, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается того, как вообще переносят онкологические пациенты ковид-инфекцию, есть некоторые наблюдения, отметил Сергей Красный. В целом онкопациенты, имеющие ослабленную иммунную систему, являются группой риска по тяжелому течению ковид-инфекции. Вместе с тем при некоторых злокачественных опухолях или реже встречается инфицирование вирусом, или заболевание протекает значительно легче. Примером тому является В-клеточная лимфома. "Связно это с неполноценностью B-лимфоцитов, которые являются основными в выработке антител. И у этих пациентов либо вообще не наблюдается ковид-инфекция, либо она протекает в легкой форме и нет такого осложнения, как цитокиновый шторм", - пояснил замдиректора.

Также замечено, что пациенты, которые получают гормональную, а также некоторую противоопухолевую терапию, несколько защищены от ковид-инфекции. Например, это касается случаев лечения рака предстательной железы в IV стадии, когда проводится гормонотерапия. "Вроде бы уже тяжелые, ослабленные пациенты, но в то же время реже заболевают ковид-инфекцией, а если и заболевают, то лучше переносят", - добавил Сергей Красный.

При этом он обратил внимание, что это лишь предварительные данные, а в целом онкологические пациенты относятся к группе риска по причине снижения иммунной защиты, поэтому их нужно всячески оберегать от возможных контактов.

Во всех онкологических стационарах проводятся очень жесткие мероприятия, препятствующие проникновению инфекции. Все пациенты, поступающие на лечение, обязательно за несколько дней до этого выполняют ПЦР-анализ на ковид-инфекцию. "А у нас в центре в день поступления еще выполняется КТ легких, поскольку есть случаи, когда анализ на ПЦР отрицательный, но у пациента в данный момент есть пневмония", - отметил замдиректора.

Тем не менее в онкологических стационарах есть красные зоны на тот случай, чтобы, если кто-либо из пациентов заболеет, его сразу же изолировать и тем самым не допустить дальнейшего распространения инфекции.-0-

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