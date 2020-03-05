Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Жалоб и повышения температуры нет. По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. В течение выходных - в начале следующей недели после получения этих лабораторных данных пациенты будут выписаны", - отметили в пресс-службе.

Медики продолжают наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу пациентов, у которых выявлен коронавирус, и контактировал с ними. В пресс-службе также отметили: все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. На сегодня ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружена.

Домой отпустили шесть студентов и преподавателя "второго круга", которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ. У них не подтвердилась коронавирусная инфекция.

Планируется, что при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов БНТУ сможет вернуться на следующей неделе к обычному очному режиму работы. "Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам - выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности", - добавили в пресс-службе.

Минздрав продолжает санитарно-эпидемиологические мероприятия по недопущению завоза коронавируса в Беларусь. На сегодня под меднаблюдением находятся 1322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. 1135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.-0-