Павильон на 1400 кв.м с зонами бизнеса и инвестиций - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко провел заседание организационного комитета для подготовки национальной экспозиции на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Всемирная выставка ЭКСПО - одно из самых масштабных событий выставочной индустрии, на котором страны-участницы презентуют свои новейшие изобретения и технологии, самые прогрессивные достижения, а также свою историю, культуру и традиции. На ЭКСПО-2020 наша страна будет представлена собственным национальным павильоном площадью более 1400 кв.м", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Ключевая тема павильона - "Лес технологий будущего". Павильон разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зоны Export.by, инноваций и инвестиций, "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений. В каждой из этих зон посетители смогут получить подробную информацию о Беларуси.

Основной акцент в павильоне сделан на зоне бизнеса, где свои возможности и потенциал представят белорусские предприятия из разных отраслей экономики (нефтехимической, машиностроительной, образовательной, научной и т.д.). Кроме того, посетители познакомятся с новейшими IT-разработками в сфере медицины, сельского хозяйства и образования.

"Для того, чтобы сделать белорусский павильон максимально запоминающимся, были использованы новейшие технологии: интерактивные стены, очки виртуальной реальности, голографические изображения.

Также подготовлен специальный видеоконтент о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии", - обратил внимание вице-премьер.

Помимо деловых мероприятий, предусмотрено проведение национального дня Беларуси (как предполагается, 22 ноября 2021 года) с участием высшего руководства страны. Также в планах Белорусский инвестиционный форум, День туризма, науки, а также Дни областей Беларуси и Минска с выступлениями известных белорусских музыкальных и танцевальных коллективов.

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов поделился в беседе с журналистами особенностями подготовки к ЭКСПО-2020.

"Из-за эпидемиологической ситуации в мире выставка была перенесена фактически на год. С учетом этого мы рационально распределили нагрузку. Сейчас практически завершена строительная часть белорусского павильона. Мы не так давно выезжали в Дубай и проводили инспекцию на месте. Белорусский павильон - один из немногих в высокой степени готовности. Сейчас основная работа идет над содержательной частью павильона: подготовка мультимедиа, разделов выставки", - отметил он.

Выставки ЭКСПО проводятся с периодичностью раз в пять лет начиная с 1851 года. Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае и станет первой в таком формате в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Выставка откроет свои двери для посетителей с 1 октября 2021 года и завершится 31 марта 2022-го. Главная концепция предстоящего мероприятия - "Объединяя умы, создаем будущее". В настоящее время свое участие в ЭКСПО-2020 подтвердили 192 страны мира. Ожидается, что число посетителей выставки достигнет 25 млн, причем около 70% - из зарубежных стран.-0-