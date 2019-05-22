Печатные СМИ меняются, но не теряют своей актуальности - журналист из Венгрии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Печатные СМИ меняются, но не теряют своей актуальности, выразил мнение венгерский журналист Габор Штир во время экскурсии по музею истории Великой Отечественной войны, организованной для участников XIV Белорусского международного медиафорума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пишущий журналист еженедельника "Венгерский голос". Ожидаю, что на Белорусском медиафоруме будет возможность обсудить с коллегами других стран, какое будущее ожидает печатную прессу. Уверен, что печатные СМИ будут и дальше существовать, изменятся, возможно, другим станет их формат и платформы медиапространства, но не потеряют своей актуальности, - подчеркнул Габор Штир. - Меня интересует, как нашу профессию можно модернизировать, потому что главное в журналистской деятельности остается прежним - объективная и достоверная подача информации. Сегодня можно узнать о мире очень многое, и это хорошо. Плохо, что стало много фейковых новостей. Выбрать правдивые новости становится сложнее, и из-за этого страдает пишущая пресса".

Белорусский международный медиафорум ежегодно собирает журналистов из разных стран для обсуждения актуальных проблем СМИ. "Я участвую в медиафоруме не первый раз, - сказал председатель Союза журналистов Кыргызстана Абдыкадыр Султанбаев. - Ценность такого форума в том, что журналисты из разных стран смогут подискутировать, я тоже не буду нейтральным участником. А еще он дает возможность западным СМИ ближе познакомиться с Беларусью, которая с каждым годом становится все более открытым государством. Кстати, я от начала и до конца посмотрел семичасовой "Большой разговор с Президентом" и пришел к выводу, что глава Беларуси ведет открытый и честный диалог с массмедиа".

Абдыкадыр Султанбаев отметил, что с большим интересом осмотрел экспозиции Белорусского музея истории Великой Отечественной войны. "Мы знаем из истории, какая доля выпала белорусскому народу - первому принять атаку немецких захватчиков, знаем, какая это была тяжелая война, и как весь советский народ, в том числе и белорусский, героически сражался против немцев. Нам отрадно, что в эту Великую Победу внесли вклад наши земляки-кыргызстанцы. В Минске установлен памятник Джумашу Асаналиеву, и мы благодарны белорусам за то, что они чтят память нашего земляка, защищавшего город-герой Минск, и это тоже связывает наши народы", - добавил он.

XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который пройдет в Бресте 23-24 мая, соберет более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-

Фото Рамиля Насибулина