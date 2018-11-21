Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание - Бузовский

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский на пресс-конференции, посвященной 100-летию системы "Белсоюзпечать", передает корреспондент БЕЛТА.
"Печатные СМИ были, есть и будут источником, влияющим на общественное сознание, на те процессы, которые происходят в обществе. Печатные СМИ важны для республики, для информационного поля, поэтому важна и сеть распространения, коей является сегодня "Белсоюзпечать", - сказал Игорь Бузовский.
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