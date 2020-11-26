Педагог должен обладать богатым личностным потенциалом - Пузыревич

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагог должен обладать богатым личностным потенциалом. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявила заведующий кафедрой социальной и семейной психологии Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Наталья Пузыревич.

"Педагог должен обладать наряду с профессиональными знаниями нравственными характеристиками, которые смогут показать ребенку, что он может опираться на этого человека, доверять ему, взаимодействовать с ним на равных. Педагог, который создает в коллективе такой микроклимат, способен вести за собой и показывает, что сегодня вы это можете сделать вместе со мной, но завтра наступит момент, когда вы сможете это сделать сами. Побуждение следовать этому пути очень важно", - сказала Наталья Пузыревич.

Говоря о кризисных ситуациях, которые могут возникать в жизни ребенка, завкафедрой отметила, что здесь главным помощником должен быть педагог.

"Кризисная ситуация - значит, незнакомая, неизвестная, которая выходит за рамки привычного жизненного опыта ребенка. Вопрос заключается в том, часто ли такие ситуации имеют место быть у детей? Часто. Ведь для того, чтобы она не стала кризисной, нужно сопоставить ту ситуацию, которая есть сейчас, с предыдущим жизненным опытом. А жизненного опыта у детей не много, поэтому все, что происходит неординарного и непривычного, пугает и беспокоит их, - подчеркнула она. - Второй аспект. Кризисная ситуация может стать кризисным событием. То есть тем обстоятельством, которое разделит жизнь ребенка на "до" и "после". Тогда ему надо будет пристраиваться, искать новые алгоритмы для дальнейшей жизни. И справиться без взрослого очень сложно. В этой связи роль педагога является определяющей".

Наталья Пузыревич рассказала, что в БГПУ для формирования и воспитания личности педагога, открытого современному опыту, разработано много спецкурсов, факультативных занятий и учебных дисциплин. Диагностический инструментарий, который используется в психологии, также апробируется и обновляется. "Мы контактируем со школами, на базе которых у нас есть филиалы. В контакте с учителями и психологами школ мы уточняем, какой у них запрос на конкретную тему и проблему. И именно по этой проблематике наши студенты пишут работы. Потом приходят на практику, апробируют свои разработки. Важный момент - преемственность, что позволяет обмениваться опытом и двигаться вперед", - пояснила она.

Завкафедрой уверена, педагог должен ориентироваться не на симптоматический подход, когда неблагополучие в поведении ребенка уже становится неким привычным алгоритмом. "Важно отследить первые признаки, когда меняется настроение у ребенка, когда он ведет себя отстраненно, уединяется, перестает быть активным, погружается в себя. И вот от таких первых маркеров, которые учитель может отследить, зависит возможность спасения ребенка на ранних этапах. И роль педагога как авторитета здесь определяющая", - добавила она.-0-

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