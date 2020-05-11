Педагогическая мастерская онлайн-обучения стартовала в БГУ

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Педагогическая мастерская онлайн-обучения" стартовал в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Инициатива направлена на оказание методической поддержки преподавателям в организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. Одной из основных целей проекта является сохранение и улучшение качества образования в условиях дистанционного взаимодействия. Концепция мастерской основана на проведении цикла вебинаров по различным вопросам применения инновационных образовательных технологий на цифровых платформах. На онлайн-встречах планируется обсудить методологию и практику применения телекоммуникаций в учебном процессе. В качестве экспертов выступят ученые-педагоги, психологи, преподаватели университета, имеющие опыт организации различных видов занятий с использованием инновационных информационных средств.

Открыл серию вебинаров ректор БГУ Андрей Король. Первый выпуск педагогической мастерской "Дистанция в образовании: близко или далеко" посвящен уточнению и разграничению ряда общеупотребимых понятий "дистанционное образование" и "дистанционное обучение", "информационно-коммуникативные технологии", анализу ключевых методологий образования человека. Акцент сделан на оценке преимуществ и недостатков синтеза образовательных и информационных технологий в теории и практике учебного процесса БГУ. Материалы вебинаров будут доступны на Межвузовском портале "Методология, содержание, практика креативного образования".

Ключевым станет проведение цикла оргдеятельностных семинаров для преподавателей. "Эти онлайн-семинары основаны не на традиционном "слушании", а на "делании". Каждый участник через постановку собственных целей разработает свой образовательный продукт, который сможет использовать в работе со студентами, в том числе на Образовательном портале БГУ", - отметили в пресс-службе.-0-