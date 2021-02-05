Педагогические классы важны как ступень вхождения в профессию - доктор наук

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во всех областях и столице создано около 480 педагогических классов, в которых обучается более 4,2 тыс. ребят. Об этом сказала доктор педагогических наук, начальник Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александра Позняк сегодня во время общения Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями научной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Позняк рассказала, что эти классы востребованы и способствуют тому, чтобы еще во время учебы в школе ребята могли определиться с выбором будущей профессии, связанной с педагогикой.

Она констатировала, что еще недавняя реальность - низкие проходные баллы при поступлении в педвузы, недоборы, отсутствие конкурсов на ряд педагогических специальностей. "За последние пять лет нам удалось преодолеть эту проблему, в первую очередь благодаря созданию в стране сети педагогических классов. В рамках докторского исследования мы создали модель педагогической профилизации в старших классах. Она научно обоснована, апробирована и успешно внедрена в практику", - рассказала доктор педагогических наук.

"Мы рассматриваем педагогические классы как базовую ступень вхождения в педагогическую профессию. Специфика этих классов в том, что старшеклассники на протяжении двух лет изучают факультативный курс введения в педагогическую профессию, а это 140 часов, насыщенных знаниями по педагогике и психологии", - подчеркнула она.

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