Педиатр назвал смертельно опасный синдром омикрона у детей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей до пяти лет, в частности у мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть. Об этом рассказал российский врач-педиатр доктор медицинских наук Сергей Токарев, сообщает информагентство URA.RU.

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при омикроне, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть", - объяснил Сергей Токарев.

Педиатр назвал основные симптомы стеноза гортани, говорящие о том, что заболевшему ребенку требуется незамедлительная госпитализация. "Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал лающим, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков", - подчеркнул врач.-0-