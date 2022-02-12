Педиатр рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно правильно восстанавливать здоровье детей после коронавируса. Об этом заявила заведующая отделением 1-й городской детской поликлиники Минска Любовь Дорошко в эфире СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Если ребенок перенес коронавирусную инфекцию, в зависимости, безусловно, от возраста, обязательно через месяц надо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать электрокардиограмму и назначить витамины. Важно также ограничение физической нагрузки в течение одного месяца. Через 30 дней нужно прийти к участковому врачу на осмотр", - отметила Любовь Дорошко.

Дети, как и взрослые, очень подвержены риску заражения COVID-19. У детей 2-5 лет в большинстве случаев нет никаких симптомов или они настолько незначительные, что родители не всегда их замечают. Возможна повышенная капризность, небольшая слабость, резкие изменения настроения. У детей 5-7 лет болезнь обычно начинается как типичное ОРЗ. Медики обращают внимание на следующие симптомы: повышение температуры тела до 38,5 градусов и выше, першение, боль в горле, заложенность носа, расстройства кишечника. При первых проявлениях заболевания нужно обратиться к участковому педиатру.

Любовь Дорошко пояснила: родителям необходимо внимательно следить за состоянием ребенка. "Родители должны измерять температуру тела обязательно. Обязательно промывать носик физраствором. Обязательно увлажнение воздуха, обильное питье", - рассказала педиатр.

Врачи подчеркивают: иммунизация сегодня остается единственной возможностью держать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией под контролем. В Беларуси вакцинируют детей с 12-летнего возраста. В первую очередь это необходимо для создания коллективного иммунитета, а также для исключения риска тяжелых заболеваний мультисистемного воспалительного синдрома. У детей также фиксируются тяжелые случаи COVID-19.

Детей прививают во всех организациях здравоохранения. Для этого необходимо письменное согласие родителей. Ребенка осматривает педиатр, делается заключение о его состоянии здоровья, затем проводится вакцинация. Прививку делают с интервалом 21-28 дней.-0-